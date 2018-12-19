МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с ЦБ РФ смягчить подход к формированию банковских резервов при кредитовании застройщиков с учетом новой схемы финансирования долевого строительства, говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений.

Поручения даны по итогам заседания президиума Госсовета. Ответственным назначен премьер-министр Дмитрий Медведев. Доклад необходимо подготовить до 1 февраля следующего года.

"Совместно с Банком России проработать вопрос пересмотра подходов к формированию банковских резервов при кредитовании застройщиков с учетом существенного снижения рисков застройщиков после внедрения системы эскроу-счетов в строительном секторе", — сказано в документе.

Президент также поручил предусмотреть участие региональных банков в кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства.

С 1 июля 2019 года российские застройщики, привлекающие средства граждан, должны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, и девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты.

В начале декабря ЦБ РФ опубликовал на своем официальном сайте проект указания, который предусматривает, что банки будут формировать резервы по кредитам застройщикам, использующим счета эскроу, исходя из их кредитоспособности. Проектом предусматривается четыре уровня кредитоспособности: от высокого, расчетный резерв по которому от 1% до 5%, до слабого с расчетным резервом от 35% до 100%.