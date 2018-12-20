МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Россияне в четвертом квартале 2019 года получат возможность оплачивать товары и услуги по номеру мобильного телефона или QR-коду без использования банковских карт, говорится в презентации Национальной системы платежных карт (НСПК), копия которой имеется в распоряжении РИА Новости.

Это станет возможным благодаря запуску расширенной версии системы быстрых платежей, пилот которой намечен на второй квартал следующего года, сообщил РИА Новости источник, принимавший участие в закрытой встрече в Банке России в понедельник.

"Встреча в ЦБ была посвящена системе быстрых платежей: в следующем году она разворачивается на платежи между физическими и юридическими лицами. Представители ЦБ и НСПК показали клиентские сценарии и явно обозначили амбицию на разворачивание сценария платежа от физического к юридическому лицу через номер телефона или QR-код на кассе", — рассказал он.

По словам источника, ЦБ и НСПК изучили опыт Китая в использовании QR-кодов в метро и торгово-сервисных предприятиях. "Для того чтобы эта система заработала, ЦБ научился делать межбанковские платежи на корреспондентских счетах онлайн, то есть моментально. Теперь банкам нужно научиться проводить платежи на клиентских счетах также моментально", — сказал собеседник агентства.

Он уверен, что такая новация ударит по классическому эквайрингу. "В целом модель эквайринга может поменяться очень существенно, но бремя на торгово-сервисные предприятия в виде комиссии на эквайринг значительно снизится", — полагает источник.

Ранее ЦБ заявлял, что промышленный запуск системы быстрых платежей намечен на январь 2019 года. Она должна предоставить россиянам возможность быстрых платежей по упрощенной форме, в том числе по номеру телефона или адресу электронной почты. В пилотировании системы в 2018 году приняло участие 12 банков.

В апреле директор департамента финансовых технологий ЦБ РФ Алиса Мельникова говорила, что в начале в системе быстрых платежей будут доступны переводы между физлицами, в дальнейшем — переводы от физлиц юрлицам, а на более поздних этапах развития платформы юрлица также получат доступ к системе.