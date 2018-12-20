МИНСК, 20 дек — ПРАЙМ. Национальный банк Белоруссии рассчитывает в 2019 году завершить сделку по приватизации банка "Москва-Минск", сообщил в четверг председатель правления Нацбанка Павел Каллаур.

"Стоит задача в следующем году сделку по продаже банка "Москва-Минск" завершить… Будет ли она реализована, зависит от многих факторов, в том числе от того, насколько инвесторы будут готовы эту сделку совершить, как они оценивают страновые риски", — цитирует главу Нацбанка агентство Белта.

"Будем рассчитывать на то, что если не завершим в следующем году эту сделку, то, по крайней мере, очень серьезно продвинемся", — добавил Каллаур.

Он отметил, что предприватизационная подготовка уже пройдена, потенциальные инвесторы имеют доступ к детальной информации, чтобы сформировать свои позиции. Наиболее активны инвесторы из Турции и Китая. "Ценовых предложений нет, это задача следующего года", — сказал он.

В сентябре 2016 года был подписан меморандум о взаимопонимании по приватизации банка "Москва-Минск", согласно которому ЕБРР окажет поддержку процессу продажи. Продать контрольный пакет акций инвестору планируется до 1 января 2020 года.

Летом прошлого года китайская пищевая компания Drex Food Group заявляла, что заинтересована в приобретении основного пакета акций белорусского банка "Москва-Минск".