МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Акции и глобальные депозитарные расписки (ГДР) "Роснефти" в рамках buy back будут приобретаться на ее дочернюю структуру — ООО "РН-Капитал", говорится в сообщении материнской компании.

Договор, предусматривающий обязанность "РН-Капитала" приобретать акции и ГДР "Роснефти", действует с даты заключения (20 декабря) по третий квартал 2019 года, уточняется в сообщении.

Совет директоров "Роснефти" 4 августа одобрил программу buy back объемом до 2 миллиардов долларов, которая продлится до конца 2020 года. Максимальный объем приобретения акций и ГДР составит не более 340 миллионов штук. Точное количество приобретаемых бумаг будет зависеть от динамики котировок акций и рыночной конъюнктуры в течение периода реализации программы.

"Роснефть" назначила банк UBS в качестве независимого агента, который будет осуществлять операции на открытом рынке в рамках программы buy back, и предоставила ему гарантии на сумму до 128,6 миллиарда рублей для ее проведения.