МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Банк России выдал в четверг лицензию форекс-дилера компании "Альфа-Форекс", сообщил регулятор.

"Банк России 20 декабря 2018 года принял решение выдать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера обществу с ограниченной ответственностью "Альфа-Форекс", — говорится в сообщении ЦБ РФ.

Таким образом, в настоящее время в РФ — девять компаний с лицензией на деятельность в российской юрисдикции, все они являются членами Ассоциация форекс-дилеров (АФД).

В нее входят ИК "Финам Форекс", "Трастфорекс", "Телетрейд Групп", "ВТБ Форекс", "Форекс Клуб", "Альпари Форекс", "Фикс Трейд", "ПСБ-Форекс", "Альфа-Форекс".