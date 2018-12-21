МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Банк России с 21 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ростовского Донхлеббанка, говорится в сообщении регулятора.

Одновременно аннулирована лицензия на осуществление Донхлеббанком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Отмечается, что регулятор неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении ПАО "Донхлеббанк" меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

"В деятельности Донхлеббанка прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена в правоохранительные органы", — пишет ЦБ.

Банк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии регулятором является страховым случаем, по которому всем вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, выплачивается возмещение в размере 100% остатка средств по вкладам, но не более 1,4 млн в совокупности на одного вкладчика.