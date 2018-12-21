МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Банк России с 21 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Руссобанка, говорится в сообщении регулятора. ЦБ отозвал лицензию у Донхлеббанка

Решение ЦБ от отзыве лицензии принято из-за неисполнения банком законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов регулятора: неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В соответствии с приказом в банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Банк является участником системы страхования вкладов.

Отзыв лицензии является страховым случаем, по которому всем вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, выплачивается возмещение в размере 100% остатка средств по вкладам, но не более 1,4 млн в совокупности на одного вкладчика.