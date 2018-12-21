МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) в РФ в ноябре 2018 года составил 185,9 тысячи рублей, увеличившись на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

"В ноябре 2018 года средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) составил 185,9 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года данный показатель увеличился на 19,4% (или на 45,3 тысячи рублей) (в ноябре 2017 года – 140,6 тысячи рублей)", — говорится в сообщении.

По данным НБКИ, в ноябре самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ был зафиксирован в Москве (470 тысяч рублей), Московской области (324,5 тысячи), Санкт-Петербурге (302,9 тысячи), Ямало-Ненецком (268,8 тысячи рублей) и Ханты-Мансийском (263,8 тысячи рублей) автономных округах.

Самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов (среди 40 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) в ноябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года продемонстрировали Белгородская (+80%), Владимирская (+64,5%), Тульская (+54,8%), Ленинградская (+52,2%) и Кировская (+44,7%) области.

"В настоящее время банки предоставляют заемщикам потребительские кредиты более избирательно, активнее выдавая займы гражданам с хорошей кредитной историей и более высоким уровнем доходов. Речь идет, прежде всего, о людях наиболее экономически активного возраста, которые в последнее время все чаще прибегают к потребительским кредитам для оплаты более "дорогих" товаров и услуг", — приводится в сообщении комментарий гендиректора НБКИ Александра Викулина.