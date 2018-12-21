МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Российские банки должны до мая передать в Промсвязьбанк первый транш кредитов в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), в течение двух месяцев передадут до 70% контрактов, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"По контрактам уже второе вышло распоряжение. Первый перечень уже реализован. Распоряжение вышло в конце сентября. Соответственно, до конца ноября все эти контракты передавались. Как обычно, это бывает в последние секунды, но в законе жестко установлено, что в течение двух месяцев после принятия решения правительством контракт должен быть передан", — сказал Моисеев в Госдуме.

Вместе с тем, он отметил, что несколько дней назад вышел второй транш-второе распоряжение. "Соответственно, в течение двух месяцев эти контракты будут переводиться, но так будем потихонечку доводить. Там планка обозначена в 70%, будем потихонечку до этого доводить", — пояснил замминистра.

Что касается передачи кредитов — распоряжение вышло в ноябре, по нему идет работа активная между банками с обеих сторон, Минпромторгом и Банком России, добавил Моисеев. "Но там, собственно, и срок в законе значительно больше, там шесть месяцев. То есть в течение полугода они должны передать… Соответственно, до мая есть время все это сделать", — отметил он.

"Первый перечень, первый транш — он небольшой, там не очень много. Кредиты, которые берут компании военно-промышленного комплекса, в основном, направлены на финансирование ВТС (военно-технического сотрудничества — ред.). Мы говорим про гособоронзаказ, там не очень большая сумма, но просто каждый кредит в отдельности занимает много времени, потому что ЦБ должен провести оценку правильности вычисления этих кредитов и резервов", — заключил Моисеев.

Промсвязьбанк с декабря 2017 года проходил санацию через управляющую компанию ФКБС (созданный ЦБ фонд). Сейчас банк передан в Росимущество, в нем сформированы органы управления. На его базе создается опорный банк для осуществления операций, связанных с гособоронзаказом и крупными госконтрактами. По оценке Минфина, банку могут перейти кредиты санкционным компаниям на общую сумму до 1 триллиона рублей вместе с соответствующим капиталом.