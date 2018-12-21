МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Нерезиденты в ноябре продолжили сокращать свое присутствие на рынке российских облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "Обзор рисков финансовых рынков" за ноябрь.

"Нерезиденты продолжили демонстрировать постепенное снижение присутствия на рынке ОФЗ. За ноябрь их нетто-продажи составили 21 миллиард рублей, доля счетов иностранных депозитариев в Национальном расчетном депозитарии (НРД) снизилась с 24,4% до 24% от всего рынка", — говорится в документе. В абсолютном выражении вложения нерезидентов по номиналу снизились с 1,768 триллиона до 1,747 триллиона рублей.

Нерезиденты и дочерние иностранные банки восстанавливают спрос на аукционах ОФЗ: в ноябре на одном аукционе они покупали в среднем 29% размещенного объема (14 миллиардов рублей за весь период), а в октябре – 47%. "Высокая доля в октябре связана с всплеском спроса со стороны нерезидентов на одном из аукционов, когда их доля составила 78%. Исходя из текущего профицита бюджета, Минфин России имеет возможность размещать ОФЗ, выбирая цены, наиболее близкие к рыночным, тем самым снижая стоимость заимствования для бюджета", — отмечают в ЦБ.

При этом на вторичном биржевом рынке ОФЗ нерезиденты увеличили объемы продаж с 16 миллиардов рублей в октябре до 29 миллиардов рублей в ноябре. "Увеличение биржевых продаж ОФЗ в ноябре может быть связано с увеличением покупок на аукционах ОФЗ: нерезиденты покупают на первичном рынке и продают на вторичном. В сумме по биржевому рынку (аукционы и вторичные торги) нерезиденты в ноябре продали ОФЗ на 15 миллиардов рублей (в октябре купили на 7 миллиардов рублей)", — говорится в документе.

На рынке суверенных еврооблигаций в ноябре тренд на рост вложений со стороны нерезидентов прекратился. Общий объем остатков еврооблигаций на счетах, принадлежащих нерезидентам, за ноябрь немного уменьшился — на 169 миллионов долларов, а доля во вложениях сократилась на 0,47 процентного пункта.

На вторичном биржевом рынке акций нерезиденты после двух месяцев продаж в ноябре стали нетто-покупателями. Объем покупок в ноябре составил 2,5 миллиарда рублей. На вторичном рынке корпоративных облигаций покупки нерезидентов и дочерних банков на бирже составили в ноябре 3,6 миллиарда рублей.