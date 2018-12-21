МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Группа ВЭБ сократит почти 5 тысяч сотрудников к лету 2019 года, и в ней останется работать не более 3 тысяч человек, следует из слов главы ВЭБа Игоря Шувалова.

"К лету будущего года должно произойти существенное сокращение сотрудников во всей группе. Берём на себя обязательство создать компактную, хорошо управляемую высокопрофессиональную группу, в которой будет работать не более 3 тысяч человек", — сказал он журналистам.

К настоящему моменту в группе ВЭБ работает около 8 тысяч человек, уточнил Шувалов.

Он также сообщил, что ВЭБ заканчивает 2018 год с прибылью в 24 миллиарда рублей.

ВЭБ по итогам 9 месяцев снизил чистую прибыль по РСБУ в 3,8 раза, до 16,6 миллиарда рублей по сравнению с 63,3 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, говорилось в отчете ВЭБа за третий квартал.

"Этот год мы заканчиваем безубыточно с прибылью 24 миллиарда рублей", — сказал Шувалов.

Следующий год для ВЭБа также планируется "без фиксирования убытков", добавил глава госкорпорации.