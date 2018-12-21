МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Временная администрация ЦБ, назначенная в попавший под санкции США банк "Агросоюз", выявила признаки вывода активов на общую сумму более 10 миллиардов рублей, сообщается на сайте регулятора.

"Должностными лицами банка осуществлены операции, имеющие признаки вывода активов путем передачи прав требования заемщиков банка и продажи ценных бумаг, а также посредством выдачи наличных денежных средств из кассы банка на общую сумму более 10 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка с 7 ноября в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ. Регулятор направил заявление в Арбитражный суд Москвы о признании банка банкротом в связи с невозможностью исполнения обязательств перед кредиторами.

Банк на момент отзыва лицензии находился под санкциями США. Минфин этой страны пояснял, что санкции были введены из-за того, что банк осуществлял сделки от имени лица, находящегося под санкциями в отношении КНДР (Корейского объединенного банка развития, KUDB). Американский минфин заявлял, что у "Агросоюза" и Северной Кореи установлены "длительные отношения". В министерстве указывали, что с 2009 по 2013 год "Агросоюз" проводил миллионы долларов по сделкам через счета, принадлежащие северокорейским банкам.

По данным БИР Аналитик, на 1 октября текущего года банк "Агросоюз" занимал 199 место в банковской системе РФ с активами в размере 11,7 млрд рублей, собственные средства составляли 1,4 млрд рублей, вклады — 8,4 млрд рублей.