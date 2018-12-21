МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Сбербанк и "ДОМ.РФ" закрыли сделку секьюритизации ипотечных кредитов на 46 миллиардов рублей, сообщает кредитная организация.

"Сбербанк и "ДОМ.РФ" успешно закрыли сделку секьюритизации на 46 миллиардов рублей. Структура сделки на инфраструктуре Фабрики ИЦБ "ДОМ.РФ" представляет собой стандартизированный инструмент однотраншевой секьюритизации, обеспеченный ипотечными кредитами Сбербанка и поручительством ДОМ.РФ", — говорится в сообщении.

Реализация сделки не отразится на обслуживании клиентов, так как Сбербанк сохранит за собой все функции по взаимодействию с ипотечными заемщиками, добавили в кредитной организации.