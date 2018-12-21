МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, предоставленным с 1 апреля 2019 года, с полной стоимостью кредита от 10 до 30%, сообщил регулятор.

"Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, предоставленным с 1 апреля 2019 года, с полной стоимостью кредита от 10 до 30%. Повышение надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам обусловлено необходимостью предотвращения чрезмерного роста долговой нагрузки населения и повышения устойчивости банков к потенциальным системным рискам на рынке необеспеченного потребительского кредитования", — говорится в сообщении.

Одновременно ЦБ принял решение о сохранении числового значения национальной антициклической надбавки РФ к нормативам достаточности капитала банков на уровне ноль процентов от взвешенных по риску активов.

В условиях неравномерного роста кредитной активности и действия повышенных коэффициентов риска по отдельным сегментам кредитования установление положительного значения национальной антициклической надбавки признано нецелесообразным, отметил регулятор.