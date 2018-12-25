МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Банки стремятся снизить количество мошеннических операций с попытками кражи средств, поэтому могут уточнить у клиента, какую операцию он проводит, прокомментировала председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы только приветствуем переводы с карты на карту. Потому что это удобно. Технологии развиваются во всем мире. Мы у себя даже создаем систему быстрых платежей. Когда гражданин сможет по номеру телефона перевести деньги, и не важно, в каком банке у него оформлена карта. Но, конечно, банки иногда спрашивают клиентов, что за операцию они проводят", — рассказала глава регулятора в интервью газете "Комсомольская правда".

"Банк должен минимизировать мошеннические операции, когда у клиента пытаются деньги украсть. И у него есть своя система, каким образом он их распознает и когда нужно спросить клиента, действительно ли это он совершает операцию, а не мошенники получили доступ к его счету", — пояснила Набиуллина, для каких целей банки могут запросить такую информацию.

Российские банки с 26 сентября получили право приостанавливать сомнительные операции по картам на срок не более двух рабочих дней. При выявлении операции, которую можно охарактеризовать как сомнительную, банк должен незамедлительно связаться с клиентом для выяснения всех вопросов. А в случае если связаться с клиентом не удалось, банк вправе приостановить такую операцию на срок до двух суток.

Кроме того, в конце сентября Банк России также опубликовал список признаков несанкционированных операций, которые банки должны приостанавливать из-за того, что они могут проводиться без согласия клиента.