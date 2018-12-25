МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Потенциальный ущерб пострадавшим от действий финансовой пирамиды "Кэшбери", по консервативной оценке, может составить 3 миллиарда рублей или более, сообщил РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

В конце октября он же озвучивал меньшую консервативную оценку ущерба — от 1 до 3 миллиардов рублей.

По словам Ляха, проект "Кэшбери" стал одной из самых масштабных и разветвленных финансовых пирамид, выявленных Банком России за последние годы: были вовлечены десятки тысяч людей.

"Потенциальный ущерб, по консервативной оценке, может составить 3 миллиарда рублей или более. Как показала наша проверка одного из каналов вывода средств, поступающих из реферальной сети "Кэшбери" (порядка 50 счетов), только за последние два месяца существования проекта по ним прошло более 740 миллионов рублей", — сказал Лях.

В конце сентября ЦБ сообщил, что передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под брендом "Кэшбери", в деятельности которых прослеживались признаки финансовой пирамиды: принципы сетевого маркетинга, обещания завышенной доходности и агрессивная реклама в СМИ и социальных сетях. Через две недели глава "Кэшбери" Артур Варданян объявил о перерыве в ее работе, а 1 ноября – о закрытии проекта и намерении создать "нового гиганта финансово-инвестиционной индустрии".