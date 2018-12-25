МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Банк России сохранил совокупный лимит долга банков перед регулятором по валютному репо на 2019 год на уровне 15 миллиардов долларов, как и годом ранее, следует из сообщения регулятора.

С октября 2014 года совокупный лимит был эквивалентен 50 миллиардам долларов, в 2017 году — 25 миллиардам. В середине декабря 2018 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор в настоящее время не видит востребованности данного инструмента у банков — ситуация с валютной ликвидностью абсолютно нормальная.

"Максимальный объем задолженности кредитных организаций перед Банком России по операциям репо в иностранной валюте на 2019 год установлен на уровне, эквивалентном 15 миллиардов долларов США, как и годом ранее", — сообщил ЦБ.

Сохранение лимита позволит Банку России в случае необходимости оперативно возобновить проведение этих операций, указал регулятор. "Конкретные параметры операций в случае их возобновления будут устанавливаться отдельным решением", — уточняется в сообщении.

Ранее ЦБ неоднократно заявлял, что готов задействовать весь арсенал инструментов в случае реализации рисков для финансовой стабильности РФ, например, предоставлять банкам и финансовым компаниям валютную и рублевую ликвидность, а также дать регуляторные послабления.