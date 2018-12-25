МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Наблюдательный совет ВТБ избрал выходца из Сбербанка Олега Смирнова членом правления после согласования его кандидатуры ЦБ, сообщает ВТБ.

"Наблюдательный совет ВТБ принял решение избрать Олега Смирнова членом правления банка с даты согласования его кандидатуры ЦБ РФ. Олег Смирнов будет работать под руководством заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова", — говорится в сообщении.

В рамках розничного бизнеса он будет отвечать за следующие направления: розничный цифровой бизнес, продажи в дистанционных каналах и сети отделений банка, автокредитование, ипотеку, а также развитие розничного бизнеса в дочерних компаниях.

Смирнов руководил Сбербанком в Казахстане. В 2012 году занял пост председателя правления Среднерусского банка Сбербанка. В течение последних пяти лет, начиная с 2013 года, являлся вице-президентом Сбербанка — председателем правления Московского банка, составляющего около четверти бизнеса Сбербанка. В ноябре перешел на работу в группу ВТБ.

ВТБ — российская финансовая группа, включающая в себя более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. Основным акционером банка является РФ, которой в лице Росимущества и Минфина принадлежит 60,9348% голосующих акций, или 45,01% (с учетом ГК "Агентство по страхованию вкладов" — 92,23%) уставного капитала банка.