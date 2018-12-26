МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. Объем кредитов экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), предоставленных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), в октябре 2018 года увеличился на 0,6%, до 26 488,6 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом удельный вес показателя в активах снизился с 48,7% до 48%.

В октябре 2018 года кредиты, предоставленные нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), увеличились на 0,8%, до 16 616,1 млрд рублей, их удельный вес в активах снизился до 30,1% против 30,5% на 01.10.2018.

Объем розничных кредитов за октябрь 2018 года вырос на 1,4%, до 7 256,6 млрд рублей, при этом их значимость в активах кредитных организаций региона не изменилась и составила 13,2%. Доля рублевой составляющей в общем объеме кредитов физическим лицам в октябре 2018 года составила 98,9%.