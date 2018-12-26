МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. Объем межбанковских кредитов, привлеченных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), в октябре 2018 года увеличился на 5%, до 6 453,0 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

На динамику показателя повлияло исключительно увеличение МБК, привлеченных от российских банков (на 6,4%, до 5 411,4 млрд рублей). В результате доля средств, заимствованных кредитными организациями региона на межбанковском рынке, в анализируемом периоде возросла с 11,4% до 11,7% совокупных пассивов.

Задолженность по выданным межбанковским кредитам выросла на 9,4%, до 5 674,8 млрд рублей. Динамику показателя определило увеличение задолженности по МБК, предоставленным кредитным организациям-резидентам (на 12,1%, до 4 616,6 млрд рублей). Доля МБК в активах составила 10,3% на 01.11.2018 против 9,6% на 01.10.2018.