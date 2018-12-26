МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ, Анастасия Сапрыкина. Уходящий год радовал россиян рекордно низкими кредитными ставками, однако на фоне обострения внешнеполитической напряженности и повышения ключевой ставки ЦБ их время скоро может закончиться, предупреждают отраслевые эксперты и представители крупнейших банков. Но пока россияне еще могут успеть получить дешевый кредит.

"Стоимость потребительских кредитов снижалась в январе-сентябре 2018 года, однако изменение политики ЦБ отрицательно сказывается на этой тенденции. Можно ожидать, что после того, как ЦБ подтвердил готовность последовательно ужесточать монетарную политику, ситуация со ставками как в ипотечном, так и в потребительском сегментах будет изменяться не в пользу заемщика", — отмечает замдиректора группы рейтинговых финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Самозанятые в России выходят из сумрака

Младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин обнадежил, что пока о массовом заметном повышении ставок речи не идет, — ведь конкуренция за ограниченное количество платежеспособных клиентов заметно обострилась.

Локомотивом российского рынка кредитования в уходящем году была ипотека, а ее основным драйвером стало планомерное снижение ключевой ставки. С начала года ставка по ипотечным жилищным кредитам снизилась на 0,44 процентного пункта — до 9,41% в сентябре. В октябре, по последним данным ЦБ, ставка "забуксовала" на данном уровне.

ИПОТЕКА

Согласно опросу, проведенному в ноябре, крупные игроки ипотечного рынка ожидают на конец текущего года среднюю ставку около 10%. В России такая ставка в последний раз была в сентябре прошлого года.

В ожидании дальнейшего роста ключевой ставки и массового перехода застройщиков на проектное финансирование 2019 год вряд ли сможет похвастаться ипотечными рекордами, полагают в Московском кредитном банке.

С этим согласны и в Объединенном кредитном бюро. "В следующем году кредитование продолжит расти, но более умеренными темпами, в том числе и за счет сокращения популярности программ рефинансирования ипотеки", — сказали в ОКБ, добавив, что в 2019 году стоит ожидать роста ставок по ипотечным кредитам.

В банке "Санкт-Петербург" также ожидают, что средняя ставка по ипотеке, вероятнее всего, продолжит расти. "Если реализуется мнение о том, что в начале года возможно очередное повышение ключевой ставки ЦБ, то банки незамедлительно отреагируют новым ростом ипотечных ставок", — считают в кредитной организации.

Сбербанк, занимающий львиную долю на рынке ипотечного кредитования, в новом году может повысить ставку по ипотеке, говорил в декабре глава банка Герман Греф. Однако тогда он связывал данный шаг с решением ЦБ повысить коэффициенты резервирования по ипотеке с низким первоначальным взносом. ВТБ после декабрьского повышения ставки ЦБ заявил, что планирует увеличить ставки по ипотеке.

Антон Павлов из Абсолют-банка прогнозирует рост ставок на 0,25-0,5 процентного пункта как минимум до середины 2019 года. О вероятном небольшом увеличении ставок на ипотечном рынке в следующем году говорит и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

В то же время госкомпания "Дом.РФ" и банк "Дом.РФ" заверили, что повышать ставки по ипотеке в настоящий момент не планируют. В пресс-службе Альфа-банка сообщили, что в ближайшее время планов повысить ставку по ипотеке нет, а в 2019 году решение по этому вопросу будет зависеть от общеэкономической ситуации.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ

Стоимость потребительских кредитов для россиян в первые девять месяцев 2018 года устойчиво снижалась. В результате банки снизили ставку по кредитам населению до 1 года на 1,49 процентного пункта — до 17,5%, а по кредитам свыше 1 года – на 1,02 процентного пункта, до 12,5%.

Но повышение ключевой ставки в сентябре приостановило эту тенденцию. В октябре средняя ставка по кредитам до 1 года подскочила на 0,49 процентного пункта — до 17,99%, а стоимость кредитов свыше 1 года перестала снижаться.

Большинство опрошенных аналитиков и банков ожидает в дальнейшем небольшого увеличения стоимости потребительских кредитов. Так, например, Уклеин из "Эксперт РА" считает, что повышения ставок, в первую очередь, стоит ожидать именно в сегменте необеспеченного потребительского кредитования.

"Если текущая макроэкономическая конъюнктура будет сохраняться и в первом полугодии 2019 года, то рост ставок затронет и другие виды банковских продуктов. Давление на ставку усилится, если инфляция выйдет за пределы обозначенного Банком России коридора 5,5%, либо в случае ужесточения санкций", — прогнозирует он.

Роста ставок по кредитам ждут и в Альфа-банке. "В связи с последним повышением мы ожидаем незначительной корректировки общего уровня рыночных ставок вверх в первом полугодии на 0,5-1 процентного пункта. Мы считаем, что повышение ставок коснется в первую очередь сегмента потребительского кредитования на небольшие суммы, до 100-300 тысяч рублей", — сообщили в кредитной организации.

Максим Тимошенко из банка "Русский стандарт" не ожидает серьезного изменения ставок по кредитным продуктам, а сам банк в ближайшем будущем не планирует существенно корректировать ставки. Дмитрий Коловский из "Открытия" сказал, что кредитная организация будет принимать решение об изменении ставок после переоценки условий не только на основе нового значения ключевой ставки, но и с учетом поведения других участников рынка.

При этом, несмотря на возможный рост ставок по кредитам, Лидия Каширина из Росбанка прогнозирует в 2019 году активный рост кредитования и сохранение двух его ключевых драйверов – отложенного спроса и рефинансирования ранее выданных кредитов.

В то же время в Национальном бюро кредитных историй в следующем году ожидают замедления роста на рынке розничного кредитования. В итоге он не превысит 10%.

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Средняя ставка по автокредитам в течение всего 2018 года колебалась в районе 15%, увеличившись в первом квартале 2018 года с 12,8% из-за ограничений в программах поддержки отрасли, рассказывает глава бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин.

Однако последние изменения на рынке — рост ключевой ставки ЦБ и повышение НДС — рано или поздно приведут к росту ставок в данном сегменте, предупреждает он, добавляя, что негативное влияние на спрос оказывают и растущие цены на автомобили.

Согласна с коллегой и Наталья Русова из "Русфинанс банка" — в 2019 году она ожидает плавного увеличения средних ставок по автокредитам в пределах 0,5-1 процентного пункта. "Это связано с увеличением стоимости фондирования на фоне усиления санкций со стороны США. ЦБ тоже подает соответствующие сигналы рынку, повысив ключевую ставку дважды за последнее время", — говорит она.

Но пока возможность взять кредит по низкой ставке остается, отмечает Русова. "Сейчас мы фиксируем высокий спрос со стороны клиентов на автокредиты. Это связано с тем, что ставки по-прежнему находятся на 5–летнем минимуме, и многие заемщики планируют заключить договор до будущего года, когда произойдет повышение НДС. Поэтому крупнейшие игроки не будут делать резких изменений, чтобы сохранить свою рыночную долю", — уверена она.

В результате, по прогнозам "Эквифакса", в 2018 году банки выдадут россиянам более 500 миллиардов рублей кредитов, что больше показателя прошлого года на 17,5%. А уже в следующем году, несмотря на некоторые негативные тренды, может быть выдано до 600 миллиардов рублей автокредитов.

СКРОМНАЯ ЛОЖКА ДЕПОЗИТНОГО МЕДА

Увеличение кредитных ставок обычно идет рука об руку с увеличением доходности по вкладам. Однако аналитики предупреждают, что если банки и будут повышать ставки по депозитам в 2019 году, то только в первой половине года.

"Безусловно, изменения политики ЦБ сказываются как на стоимости привлечения, так и на стоимости размещения денежных средств. Конкретные изменения будет определять потребность кредитных организаций в фондировании, при этом можно ожидать, что стоимость привлечения будет в основном меняться на коротком горизонте", — сказал Пивень из АКРА.

Большинство опрошенных банков прогнозируют слабый рост депозитных ставок. Представитель Альфа-банка заявил, что банк допускает возможность роста ставок по накопительным продуктам, но это будет зависеть от рыночной конъюнктуры. В МКБ уверены, что доходность вкладов в течение первой половины 2019 года может повыситься на 0,5 процентного пункта. Банк "Дом.РФ" также ожидает небольшого роста ставок по вкладам, в том числе за счет специальных предложений и желания рынка нарастить пассивную базу.

Александр Бородкин из банка "Открытие" считает, что ставки по депозитам сохранятся на текущем уровне или слабо повысятся в первой половине года, с последующим снижением во втором полугодии. При этом в ВТБ пока осторожно говорят, что изменение ценовых параметров банковских продуктов в 2019 году будет зависеть от дальнейшего движения ключевой ставки и конъюнктуры рынка.