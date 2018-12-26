МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Платежные каникулы по ипотеке являются общерыночной практикой, навязывание же этой практики приведет к повышению ипотечных ставок, считает глава банка "Открытие" Михаил Задорнов.

"Специально рекомендовать это каким-то нормативным документом просто не нужно, потому что это и так общерыночная практика. А вот если это навязывать банкам, то они просто поднимут ставку для того, чтобы переложить издержки отдельных клиентов на всех заемщиков и ничего хорошего для большинства людей это не обещает", — сказал Задорнов в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам главы "Открытия", выдающие ипотеку банки и так вводят платежные каникулы, сдвигая график платежей. Задорнов также подчеркнул, что тема ипотечных каникул дискуссионная, а не рекомендательная.

Первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в начале декабря сообщил, что регулятор предлагает закрепить право гражданина временно приостанавливать выплаты по ипотеке, например, в случае потери работы. Позднее в пресс-службе ЦБ пояснили, что законопроект о реструктуризации ипотеки предлагает снижать ежемесячный платеж по кредиту не менее чем на 50% на срок от шести месяцев в случае наступления у заемщика сложной жизненной ситуации.