МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. ЦБ РФ повысил прогноз структурного профицита ликвидности банковской системы на конец 2018 года до 2-2,3 триллиона рублей с 1,7-2,1 триллиона, на конец 2019 года — до 2,2-2,8 триллиона рублей с 1,9-2,6 триллиона, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России о ликвидности банковского сектора.

"Оценка структурного профицита ликвидности на конец 2018 года повышена по сравнению с прогнозом, представленным в предыдущем выпуске, и составила 2,0-2,3 триллиона рублей. Прогноз структурного профицита на конец 2019 года, соответственно, возрос до 2,2-2,8 триллиона рублей", — отмечается в материале.

Изменения прогнозов связаны со снижением оценки дополнительных нефтегазовых бюджетных доходов в 2018 году, отмечается в комментарии. Также авторы добавляют, что рост налоговых поступлений на фоне умеренных расходов привел к увеличению остатков бюджетных средств, размещенных в ЦБ и других банках.

"Ожидается, что Федеральное казначейство и бюджеты субъектов Российской Федерации сохранят в декабре высокий объем средств на депозитах в банках, а для проведения расходов будут использовать остатки со счетов в Банке России, в том числе поступившие в результате конвертации средств ФНБ, и средства, привлеченные на внутреннем рынке. Это приведет к притоку ликвидности в банковский сектор по бюджетному каналу", — говорится в комментарии.