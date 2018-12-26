МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Член центрального штаба ОНФ, руководитель проекта "За права заемщиков" Виктор Климов со следующего года станет страховым омбудсменом, сообщила пресс-служба Банка России.

"Совет директоров Банка России принял решение назначить с 9 января 2019 года Виктора Владимировича Климова на должность финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования", — говорится в сообщении.

Федеральный закон "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" вступил в силу с 3 сентября 2018 года. Тогда же советник председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной Юрий Воронин вступил в должность главного финансового уполномоченного. Помимо главного омбудсмена назначаются уполномоченные в различных сферах финансовых услуг.