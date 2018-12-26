МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за ноябрь сократилась на 0,3 процентного пункта по сравнению с октябрем — до 24,7% по состоянию на 1 декабря, следует из материалов Банка России.

Уровень ниже этого был зафиксирован последний раз на 1 июня 2016 года — 24,5%. На 1 января 2017 года, доля нерезидентов на рынке ОФЗ составила 26,9%, после чего значение этого показателя с 1 февраля 2017 года по 1 августа 2018 года включительно не опускалось ниже 27%.

Вложения нерезидентов в номинальном выражении снизились к 1 декабря до 1,798 триллиона рублей с 1,807 триллиона рублей на 1 ноября, или на 9 миллиардов рублей против оттока в 46 миллиардов рублей, зафиксированного месяцем ранее.

В целом же объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 декабря вырос до 7,287 триллиона рублей с 7,236 триллиона на 1 ноября.