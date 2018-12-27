МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Объем вложений в долговые обязательства банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в октябре 2018 года уменьшился на 0,6% и составил 6 311,9 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом удельный вес в активах в анализируемом периоде снизился с 11,7% до 11,4%. На динамику показателя в наибольшей степени повлияло сокращение вложений в долговые обязательства, переданные без прекращения признания, которые используются при проведении операций РЕПО. Объем портфеля долевых ценных бумаг в анализируемом периоде составил 378,8 млрд рублей, увеличившись на 2,9%, что в большей степени было вызвано ростом вложений в долевые ценные бумаги российских нефинансовых организаций и кредитных организаций-резидентов.



