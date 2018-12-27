МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов (денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в октябре 2018 года снизилась на 3,3%, до 3 786,6 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Сокращение произошло в первую очередь за счет снижения средств на депозитах в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.11.2018 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла до 6,9% (5,3% – на 01.11.2017).



