МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Банк России отозвал у страховой компании "Аллега" лицензию на осуществление добровольного личного страхования, следует из соответствующего приказа ЦБ.

Как отмечает Банк России, решение об отзыве лицензии было принято в связи с отказом самой компании осуществлять страховую деятельность в сфере, предусмотренной ее лицензией.

ЦБ уже приостанавливал действие лицензии "Аллега" в сентябре прошлого года, однако в мае этого года возобновил ее после того, как компания устранила нарушения страхового законодательства.

Страховая компания "Аллега" была основана в 2004 году, с этого года она начала предлагать услуги добровольного медицинского страхования, а с 2017 года — страхования от несчастных случаев и болезней. Головной офис страховщика находится в Москве. Уставной капитал по состоянию на декабрь 2018 года составляет свыше 120 миллионов рублей.