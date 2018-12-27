МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ, Екатерина Верейкина. Кибербезопасность перестала быть вызовом для банковской системы и превратилась в ежедневную рутину, особенно для крупных игроков финансового рынка, в том числе ВТБ. Об уловках мошенников, биометрии, роботах-коллекторах, искусственном интеллекте и преимуществах создаваемой в России системы быстрых платежей в интервью агентству "Прайм" рассказала зампред правления ВТБ Ольга Дергунова.

- Чем чаще всего интересуются киберпреступники — счетами населения или внутренними системами банка?

— Мошеннические группировки очень разнообразны. Очень много встречается фишинга, когда злоумышленники обманывают честного гражданина от имени банка разными способами. Например, выманивают пин-код, маскируясь под колл-центр, или завлекают разного рода письмами со словами "Вам пришел триллион рублей, пожалуйста, нажмите». Люди по природе доверчивы, и они зачастую поддаются на эти уловки, и, соответственно, попадают в лапы мошенников.

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Когда это касается частного гражданина, он сам решает, как противостоять таким угрозам. Но, когда такого рода письма проникают вовнутрь информационной системы банка, это может быть опасно для информации, составляющей банковскую тайну. Поэтому для нас очень важно не допустить проникновения такого рода фишинговых писем внутрь защищенного периметра. Кроме того, мы постоянно объясняем клиентам риски их неосторожных действий.

- Можно ли сказать, что в 2018 году ни одной успешной атаки на ВТБ не было?

— Еще не закончился год, а атаки идут ежедневно и их сотни. Но, по состоянию на сегодняшний день, сколько-нибудь успешных атак на ВТБ в 2018 году не было. Наша задача, чтобы их не было и дальше.

- С 1 июля банки начали собирать биометрию клиентов. Как развивается данная услуга в ВТБ? Пользуется ли спросом?

— Спрос, как известно, наступает постепенно. Пока за этой услугой обращаются технологически продвинутые люди и журналисты, чтобы рассказать миру о новинке. Я думаю, что со временем интерес среди населения к данному сервису будет только расти, поскольку уже в следующем году биометрия позволит без посещения офиса стать клиентом банка и дистанционно оформить продукт. Например, открыть депозит, накопительный счет, оформить кредит или карту.

Люди всегда тяжело привыкают к новациям, пока они не станут удобными и понятными в повседневной жизни. Тогда происходит взрывной рост популярности этих услуг. Я думаю, что то же самое произойдет с биометрией.

- К 2019 году в России планируется запустить систему быстрых платежей. Ожидает ли ВТБ, что данная система быстро станет популярной? Как будут варьироваться тарифы между банками?

— Мы принимаем активное участие в запуске Системы быстрых платежей (СБП), который запланирован на первый квартал 2019 года. Мы положительно оцениваем тарифы, предложенные Банком России. Они позволят системе стать конкурентоспособной на сегодняшнем рынке переводов. Ожидаем, что размер установленных тарифов в рамках СБП будет ниже существующих при переводе с карты на карту разных банков.

Запуск СБП начнется с опытно-промышленной эксплуатации, в которой будет задействован ограниченный круг пользователей. Это активные клиенты, регулярно участвующие в тестировании новых сервисов, а также сотрудники банков. Пилотная версия СБП позволит проверить корректность работы всех банковских онлайн услуг.

Я считаю, что для населения – это очень удобный сервис, потому что теперь вне зависимости от того, где находится счет, клиент может провести платеж с одного мобильного на другой через приложение на телефоне, а небольшим и средним банкам это позволит не тратиться на разработку собственных систем переводов.

- ВТБ проводил пилотный проект внедрения робота-коллектора на ранней стадии просрочки. Какие успехи?

— Это потрясающе интересный проект. Робот общается с должником, убеждая его совершить платеж, и объясняет, когда и каким образом можно произвести оплату. Во время разговора он умеет переключаться на разного рода интонации и отвечать на дополнительные вопросы. В отличие от человека он не раздражается, не болеет, не реагирует, например, на агрессию собеседника и добросовестно и методично доделывает свою работу до конца.

- Он будет работать только на первом этапе просрочки?

— Мы запустили его на обзвон клиентов на первоначальном этапе просрочки.

- По вашим оценкам, какую долю звонков заберет на себя робот?

— Количество звонков, которое может производить робот, практически не ограничено. Сотрудник производит порядка 200 звонков в день. Таким образом, робот может в сотни раз обогнать человека по продуктивности. Применение робота позволит освободить сотрудника от рутинных операций для решения более интересных и творческих задач, но никогда не заменит человека полностью.

- Как ВТБ применяет в работе искусственный интеллект?

= Искусственный интеллект применяется в первую очередь в тех областях, где традиционные аналитические методы и средства уже не справляются – слишком много данных и сложных зависимостей внутри них, методы их обработки требуют больших вычислительных ресурсов. Первый раз мы попробовали построить алгоритм для анализа факторов кредитного риска для юридических лиц в 2017 году и поняли, что это очень перспективное направление. Модель, которую коллеги в режиме пилота построили, была использована департаментом рисков.

- Планирует ли ВТБ присоединиться к платформе по обмену данными о киберугрозах, которая создается в рамках Ассоциации банков России?

— Мы активно работаем в рамках площадки ФинЦЕРТа, созданной Центральным банком РФ, и регулярно обмениваемся информацией об инцидентах и киберугрозах. Для нас это основная площадка, потому что мы видим практический результат. Другие платформы для подключения мы пока не рассматривали. Если будет четкое понимание, какую пользу для противостояния киберугрозам принесут альтернативные варианты, то мы, конечно, подключимся. Сейчас этот процесс находится в стадии становления, и мы пока в большей степени в режиме наблюдателей.

- То есть, вы считаете, что платформа ФинЦЕРТа более эффективная?

— Она очень четко работает, идет ежедневный обмен информацией. Все банки, которые обмениваются информацией с площадкой, продвигаемой ассоциацией "Россия", также обязаны предоставлять информацию в ФинЦЕРТ Банка России. Поэтому ВТБ получает всю необходимую информацию об угрозах, в том числе, из других банков. Коллеги из Банка России активно развивают свою платформу и максимально заинтересованы в том, чтобы наиболее эффективно помочь банкам противостоять киберугрозам.

- А банк не рассматривает создание собственного проекта?

— Нет, я думаю, что это в большей степени задача ассоциаций и государственных сервисов, которые объединяют заинтересованные стороны и масштабируются на все остальные взаимосвязанные индустрии. Каждому банку индивидуально, думаю, нет смысла этим заниматься. Но это не означает, что мы не инвестируем в собственные системы безопасности. Мы имеем дело с киберугрозами каждый день и направляем достаточно большое количество усилий на борьбу с ними.