МОСКВА, 27 дек ПРАЙМ. Банк России аннулировал лицензии у пяти форекс-дилеров, в том числе у таких крупных как "Альпари Форекс", "Телетрейд Групп" и "Форекс Клуб", сообщается в материалах регулятора.

В них указывается, что основанием для принятия таких решений послужили "неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах".

Также аннулированы лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера у "Фикс Трейд", финансового агентства "Милком инвест" и "Трастфорекс". Компании обязаны прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 27 апреля 2019 года.

Как отмечается в сообщении регулятора, компании должны "прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 27.01.2019".

Ранее, 20 декабря, Банк России выдал лицензию форекс-дилера компании "Альфа-Форекс". Таким образом, на тот момент в РФ девять компаний имели лицензию на деятельность в российской юрисдикции.