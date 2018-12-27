МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Сбербанк ожидает снижения темпов роста выдачи ипотеки в 2019 году, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

"Мы планируем в следующем году, что темпы роста снизятся, конечно", — сказал Греф в интервью телеканалу "Россия 24" в ответ на вопрос о том, получится ли у Сбербанка в следующем году сохранить темпы выдачи ипотеки на уровне 2018 года.

Он отметил, что в таких ожиданиях есть логика. "Очевидно, что будет снижаться объем предложения, и если будет несколько приостановлен спрос, это приведет к тому, что цены взлетят. Для людей, конечно, оба параметра очень важны: ставка по ипотеке и цена жилья", — сказал глава Сбербанка.

Ранее в четверг Греф также в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что российские банки в текущих условиях будут вынуждены несколько поднять ипотечные ставки.