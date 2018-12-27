МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Банк России в четверг аннулировал лицензии у пяти форекс-дилеров, в том числе у таких крупных как "Альпари Форекс", "Телетрейд Групп" и "Форекс Клуб". В список попали также "Фикс Трейд" и "Трастфорекс". Причиной послужило неоднократное нарушение закона на рынке ценных бумаг

По данным ЦБ, все пять компаний являются "дочками" крупных зарубежных форекс-дилеров, работающих преимущественно на иностранных рынках. На протяжении периода работы этих компаний на российском рынке форекс-дилеры по сути использовали лицензию ЦБ РФ в качестве рекламы, вели агрессивное вовлечение российских граждан в рынок форекс, пояснила директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ РФ Лариса Селютина.

"При этом, попадаясь на эту рекламу, граждане, как правило, уходили с договором, заключенным не с российским лицензированным форекс-дилером, а с одной из зарубежных компаний, работающих под аналогичным брендом", — добавила она. Таким образом, компании прикрывали вывод денег за рубеж, считают в ЦБ.

До сегодняшнего отзыва лицензии на деятельность в российской юрисдикции имели девять компаний, все они состоят в СРО "Ассоциация форекс-дилеров" (АФД): ИК "Финам Форекс", "Трастфорекс", "Телетрейд Групп", "ВТБ Форекс", "Форекс Клуб", "Альпари Форекс", "Фикс Трейд", "ПСБ-Форекс", "Альфа-Форекс". По словам официального представителя "Альпари Форекс" Андрея Лободы, компания надеется на то, что СРО АФД подключится к разрешению сложившейся ситуации.

Лобода отметил также, что международный финансовый бренд "Альпари" более 20 лет обслуживает клиентов в различных странах в строгом соответствии с требованиями законодательства. За свою историю компания неоднократно получала лицензии в разных юрисдикциях и ни разу не сталкивалась с решением регуляторов о прекращении их действия за невыполнение лицензионных требований.

"До настоящего момента компания "Альпари Форекс", являющая российским юридическим лицом бренда "Альпари", не получала от российского регулятора официального уведомления об отзыве лицензии и продолжает обслуживать клиентов в полном соответствии с законодательством РФ. При получении уведомления, российское юридическое лицо будет действовать в полном соответствии с законодательством РФ и обжалует решение регулятора в установленном законом порядке. А пока материал, опубликованный на сайте Банка России, не дает понимания, почему Банк России намерен отозвать лицензии у всех компаний, не являющихся дочерними банковскими структурами", — заявил агентству "Прайм" представитель "Альпари".

КЛИЕНТЫ – КТО ОНИ?

По словам Селютиной, жесткость данного решения обусловлена озабоченностью в связи с рисками для граждан. Регулятор заверил, что не допустит привлечения клиентов дилерами с отозванной лицензией. Любая реклама деятельности зарубежных компаний, "дочками" которых они являются, также является теперь незаконной.

Клиентов форекс-дилеров с аннулированными лицензиями не так много — порядка 2 тысяч человек, из них активных не более 470. Это те, кто совершили хотя бы одну сделку в течение месяца. Средний размер торгового счета по отчетности составляет от 500 до 180 тысяч рублей. Срок жизни счетов — от 40 до 80 дней.

Общий объем обязательств всех пяти форекс-дилеров составляет 35 миллионов рублей, или 3,7% от обязательств перед клиентами всех лицензированных в РФ форекс-дилеров, рассказали в ЦБ.

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТАТЬ

Действие лицензий прекращается 27 января, однако компании на момент написания статьи не объявляли об официальном прекращении деятельности. "Альпари Форекс" и "Форекс клуб" сообщили, что на момент написания материала не получили официальных уведомлений от ЦБ об аннулировании лицензий. Обе компании заявили, что продолжают исполнять обязательства перед клиентами и надеются на конструктивный диалог с регулятором.

Продолжает работу и "Телетрейд Групп". По словам вице-президента группы Дмитрия Дригайло, компания в соответствии с решением ЦБ будет возвращать денежные средства клиентам в течение одного-двух месяцев. Кроме того, она предоставит отчетность ЦБ.

После этого "Телетрейд Груп" планирует сконцентрироваться на мировых рынках, которые приносят львиную долю прибыли форекс-дилерам. "Девять тысяч клиентов на все девять компаний, работавших на форексе в российской юрисдикции на конец 2018 года — это капля в море — доли процента в обороте по сравнению с тем, что мы получаем на мировых рынках", — сказал Дригайло.

ПОСЛЕДСТВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

При этом эксперты полагают, что аннулирование лицензий ряда форекс-компаний не означает, что этот вид бизнеса в РФ автоматически становится нелегальным. Дело в том, что претензии предъявлены не всем игрокам, а лишь тем, в отношении которых регулятор высказал претензии. Скорее всего, речь идет о предстоящем ужесточении правил игры на рынке, считает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

"На мой взгляд, аннулирование лицензий автоматически не означает, что этот вид бизнеса станет нелегальным в России. Скорее всего, речь идет о предстоящем ужесточении правил игры на рынке — потенциально он станет гораздо менее выгодным с точки зрения ведения бизнеса", — сказал он.

По мнению Владимира Брагина из УК "Альфа Капитал", уход обозначенных форекс-дилеров не повлияет на объем торгов и объемы рынка в целом. "Значительная часть сделок совершалась внутри, и их влияние на рынок не было существенным. Возможна определенная локальная волатильность, но заметной она не будет", — комментирует он.

Эксперт отметил, что регулятор уже довольно давно наблюдал этот рынок и, судя по всему, сделал свои выводы. Возможно, часть клиентов утративших лицензию компаний перейдет к другим дилерам, но не исключено, что некоторые могут выбрать новые формы инвестирования средств и заработка на фондовом рынке. В любом случае, влияния на рынок это не окажет, поскольку речь не идет о значительном объеме средств, заключил он.