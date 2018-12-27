МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Банк России в начале 2019 года проведет стресс-тестирование рынка ипотечного и потребительского кредитования, следует из программы обследований ЦБ на первое полугодие следующего года, опубликованной на сайте регулятора.

Так, стресс-тестирование рынка ипотечного кредитования будет проводиться в январе-марте. "Обследование проводится с целью количественной оценки рисков в сегменте ипотечного кредитования по состоянию на 1 января 2019 года", — говорится в программе.

Согласно материалам ЦБ, инструментарий данного обследования в настоящее время находится в стадии разработки. Участниками обследования являются Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и банк "ДельтаКредит".

Стресс-тестирование рынка потребительского кредитования будет проводиться в январе-феврале 2019 года с целью количественной оценки рисков в сегменте необеспеченного кредитования по состоянию на 1 января. Участниками обследования являются Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Почта-банк, Тинькофф банк, банк "Восточный", Совкомбанк и банка "Хоум Кредит".

Кроме того, ЦБ в январе-феврале проведет мониторинг ссудной задолженности физлиц с целью мониторинга стандартов андеррайтинга и кредитного качества портфелей банков для целей оценки системных кредитных рисков банковского сектора в четвертом квартале 2018 года. Участниками обследования станут 19 банков. Затем, ЦБ в апреле-мае проведет мониторинг ссудной задолженности физлиц для целей оценки системных кредитных рисков банковского сектора в первом квартале 2019 года.

Ответственным за проведение стресс-тестирования рынка ипотеки, потребкредитования и мониторинга ссудной задолженности физлиц является департамент финансовой стабильности ЦБ.