МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Индекс финансового стресса, рассчитываемый АКРА, достиг максимального значения с начала года из-за волатильности нефтяных цен, сообщает рейтинговое агентство.

"Сегодня индекс ACRA FSI достиг отметки 1,58 пункта, обновив свой максимум за уходящий год. Предыдущее максимальное значение индекса (1,4 пункта) было зафиксировано в апреле 2018 года после появления информации о новых антироссийских санкциях США. Сейчас усиление стресса в финансовой системе России вызвано волатильностью нефтяных цен, которая повышает неопределенность динамики фундаментальных цен активов", — говорится в сообщении.

Текущие колебания цен на нефть во многом обусловлены повышенной волатильностью на фондовом рынке США, считают в АКРА. Однако даже при существенном росте индекса ACRA FSI его значение еще достаточно далеко от границы перехода в режим финансового кризиса — 2,5 пункта.

Индекс оценивает близость финансовой системы РФ к кризису. При его составлении АКРА учитывает ряд факторов — волатильность фондового рынка, индекс стоимости акций финансовой отрасли, спред ставки МБК к ставке предоставления ликвидности ЦБ и другие.

Индикатор ниже 1,11 пункта указывает на спокойную ситуацию, 2,5 пункта принимается агентством как порог, при котором система переходит в состояние кризиса.