МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. "Альпари Форекс" обжалует решение ЦБ РФ об аннулировании лицензии форекс-дилера в установленном законом порядке, говорится в сообщении компании.

Банк России аннулировал лицензии у пяти форекс-дилеров, в том числе у таких крупных как "Альпари Форекс", "Телетрейд Групп" и "Форекс Клуб".

"До настоящего момента компания "Альпари Форекс", являющая российским юридическим лицом бренда "Альпари", не получала от российского регулятора официального уведомления об отзыве лицензии и продолжает обслуживать клиентов в полном соответствии с российским законодательством. При получении уведомления, российское юридическое лицо будет действовать в полном соответствии с законодательством РФ и обжалует решение регулятора в установленном законом порядке", — говорится в сообщении.

Пока же материал, опубликованный на сайте Банка России, не дает понимания, почему Банк России намерен отозвать лицензии у всех компаний, не являющихся дочерними банковскими структурами, отметили в "Альпари Форекс".

"Международный финансовый бренд "Альпари" продолжает обслуживать клиентов в рамках ранее полученных разрешений и лицензий во всех странах присутствия в полном объеме. За свою историю компания неоднократно получала лицензии в разных юрисдикциях и ни разу не сталкивалась с решением регуляторов о прекращении их действия за невыполнение лицензионных требований", — говорится в сообщении.