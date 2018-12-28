МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Россияне со следующего года смогут переводить деньги на счет клиента почти любого крупного банка без ввода номера его карты, — достаточно будет знать номер мобильного телефона получателя средств. Это станет возможным благодаря системе быстрых платежей ЦБ РФ, запуск которой намечен на январь 2019 года.

Банки будут сами решать, захотят ли они присоединиться к системе. Сбербанк к ней пока не присоединился. Крупнейший российский банк разрабатывает свою платформу переводов по номеру телефона, к ней уже подключились "Тинькофф банк" и Совкомбанк. Эксперты считают, что участие в системе ЦБ невыгодно для Сбербанка: он может перестать доминировать на рынке переводов и потеряет часть клиентов.

ВТБ, напротив, активно готовится к запуску системы быстрых платежей. В банке ожидают, что комиссия для клиентов при этом будет ниже действующих тарифов при переводе с карты на карту.

Кроме работы над упрощением платежей, банки в этом году начали развивать удаленное обслуживание c помощью биометрии. Пока перечень услуг, которые можно совершить, подтвердив свою личность фотографией и голосом, ограничен. В перспективе клиенты смогут удаленно открывать счета и получать кредиты в любом банке, независимо от того, где они сдавали свои данные. Некоторые банки пока не запустили удаленные сервисы и только занимаются сбором биометрии своих клиентов.

Услуга по сбору биометрии бесплатна, сам процесс занимает несколько минут. Сотрудник банка фотографирует клиента и просит его прочитать вслух несколько чисел, данные сразу вносятся в единую систему. Узнать, в каком банке можно сдать свои данные, можно с помощью специальной карты на сайте Банка России. В Москве это можно сделать более чем в 40 отделениях крупнейших банков. Эта карта регулярно обновляется.

ВЫГОДНО ВСЕМ

Долгое время ЦБ не раскрывал, сколько будут стоить быстрые платежи. В конце ноября стало известно, какими будут тарифы для самих банков: они составят от 1 до 6 рублей в зависимости от суммы перевода и начнут действовать с 2020 года. В 2019 году банки смогут спокойно опробовать систему при нулевых тарифах.

ЦБ рассчитывает, что банки не станут устанавливать высокие тарифы для клиентов. Сами кредитные организации пока не раскрывают планов, но заверяют, что тарифы будут меньше, чем сейчас при переводе с карты на карту.

В перспективе переводы в системе могут стать бесплатными, полагает менеджер направления платежных решений компании "Атол" Александр Соколов. По его мнению, новая система имеет преимущества не только для клиентов, но для самих банков. С одной стороны, они смогут нарастить клиентскую базу, с другой — увеличатся средние остатки на счетах.

У системы Банка России большой потенциал. За девять месяцев 2018 года, по данным ЦБ, россияне перевели друг другу почти 20 триллионов рублей, что уже больше, чем за весь прошлый год. К слову, клиенты Сбербанка за первое полугодие текущего года совершили 1,4 миллиарда переводов друг другу на общую сумму 7,9 триллиона рублей — на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ежемесячно 51 миллион его клиентов совершает переводы с карты на карту.

В дальнейшем быстрые платежи можно будет совершать в адрес госорганов и юридических лиц, а еще использовать в качестве идентификатора не только номер мобильного телефона, но и адрес электронной почты. Кроме того, у россиян появится возможность переводить деньги через мессенджеры.

БЛЕСТЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ

Чтобы клиенты начали активно пользоваться новой системой, важно учесть ряд моментов, подчеркнула директор департамента клиентского обслуживания СДМ-Банка Елена Волкоедова. Смогут ли клиенты делать переводы не только на счет, но и на карту; можно ли будет сделать перевод на счет или карту любого банка, или только банка – участника платформы быстрых платежей? Популярность услуги будет напрямую зависеть от того, насколько успешно банки решат эти вопросы.

Спрос на систему определит и то, сколько банков к ней присоединится, уверена член правления, директор по развитию электронного бизнеса "Почта банка" Анастасия Масленникова. По ее мнению, если россияне смогут мгновенно и недорого перевести деньги другому человеку, не вводя реквизиты его карты, такой способ перевода быстро вытеснит существующие сейчас рыночные решения.

Зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов уверен в будущей популярности системы. Его банк входил в число тех, кто принимал участие в тестировании системы, и готов уже в начале 2019 года предоставить услугу быстрых платежей своим клиентам.

К системе также подключились Альфа-банк, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Росбанк и ряд других крупных игроков платежного рынка. Банк "Русский стандарт" присоединится к системе ориентировочно в феврале 2019 года. Банк "Открытие" в рамках отраслевой ассоциации "Финтех" уже работает над возможностью переводов в пользу юрлиц.

В числе проигравших может отказаться Сбербанк: если система быстрых платежей распространится на все банки, часть его клиентов окончательно перейдет к конкурентам, считает гендиректор сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" Роман Макаров. Многие пользуются счетами в Сбербанке именно из-за низкой комиссии за перевод, предпочитая получать кешбэк и проценты на карты других банков, пояснил он.

ДОРОГО И СЕРДИТО

Другая новинка 2018 года — удаленное обслуживание с помощью биометрии — начала свой путь не столь гладко. Собирать биометрию своих клиентов банки начали еще в июле 2018 года. Изначально планировалось, что банки до конца 2019 года должны предоставлять услугу во всех своих отделениях. Позже для банков с базовой лицензией этот срок был продлен до конца 2020 года.

Послабление для некоторых участников рынка вызвано несколькими сложностями, с которыми банки столкнулись по ходу внедрения системы. Одна из них — недостаток оборудования для защиты данных в соответствии с требованиями ФСБ. При этом многие банки жаловались на достаточно высокую стоимость такого оборудования. Регулятор сейчас пытается решить проблему, разрабатывая облачное решение для обеспечения безопасности данных.

Чтобы подключиться к единой системе, где хранятся данные всех россиян, банку нужен сервер со специальным модулем безопасности. Его стоимость составляет 1,5 миллиона рублей, сообщил Соколов из "Атола". Оборудование для снятия и передачи биометрических данных обойдется еще в 1,5 миллиона рублей. Всего расходы на первичное подключение банка с одним отделением составляют 4,2 миллиона рублей, а затем каждый год придется платить 800 тысяч рублей за обслуживание. За каждое отделение придется доплатить минимум 130 тысяч рублей.

Высокие затраты — не единственная причина, по которой услуга пока не получила широкого распространения. Еще одна – ее низкая популярность у населения. С одной стороны, мало кто о ней знает, с другой — обслужиться удаленно с помощью биометрии пока можно далеко не во всех банках. Причина неторопливости многих банков в том, что они ждут "обкатки" биометрии ведущими игроками рынка, считает директор центра банковских компетенций компании "ИнфосистемыДжет" Юрий Корешков.

ПЛАНЫ БАНКОВ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

Почти все крупные банки уже собирают данные клиентов для единой системы. Сбербанк начал разрабатывать собственную платформу и успел собрать больше данных, чем содержится в единой базе. По словам главы банка Германа Грефа, собственная система банка содержит "миллионы слепков", а единая — значительно меньше. Несмотря на это, крупнейший российский банк также начал сбор данных для единой системы.

Мнения участников рынка об использовании биометрии неоднозначные. С одной стороны, у жителей удаленных регионов, наконец, появится возможность получить качественный сервис в любом крупном банке, говорит гендиректор IT-компании Timebook Павел Конозаков. Кроме того, использование биометрии снизит число мошенничеств: данные надежно защищены, и пользоваться ими для совершения банковских операций безопасно.

Другие эксперты считают, что новый сервис навязан российским банкам сверху. "Это не естественный запрос рынка, а директива регулятора, которая далеко не всеми воспринимается позитивно", — отмечает зампред правления Живагобанка Юлия Воробьева. По ее словам, кредитные организации воспринимают внедрение биометрии как тяжелую повинность, а не возможность дополнительного заработка. Воробьева считает, что услуга по сбору биометрии может окупиться только для крупных банков, в первую очередь, для Сбербанка.

Поэтому говорить о массовом использовании биометрии в российских банках пока рано. Тем не менее, эксперты ожидают, что в 2019 году новая услуга станет одним из драйверов развития банковской системы. В борьбе за клиента выиграет тот, кто сможет привлечь его интересной услугой, обеспечив при этом максимальную защиту данных. Альфа-банк уже предлагает депозитарий с доступом по рисунку вен ладони, а "Тинькофф банк" запустил в регионах присутствия "биометрических курьеров". В 2019 году мы узнаем, какой биометрический туз в рукаве у конкурентов.