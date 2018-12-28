МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-ноябре 2018 года выросла на 65,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 163,9 миллиарда рублей, сообщает кредитная организация.

"Чистая прибыль группы ВТБ составила 163,9 миллиарда рублей за 11 месяцев 2018 (рост 65,9% год к году) и 12 миллиардов рублей в ноябре 2018 года (рост 51,9% год к году) против чистой прибыли 98,8 миллиарда рублей за 11 месяцев 2017 года и 7,9 миллиарда рублей в ноябре 2017 года", — говорится в сообщении.