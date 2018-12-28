МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает банки с базовой лицензией, не образующие с другими организациями группу, от обязанности составлять индивидуальную финансовую отчетность по МСФО. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, действие закона "О консолидированной финансовой отчетности" теперь не будет распространяться на банки с базовой лицензией при составлении, представлении и раскрытии финансовой отчетности. Эта обязанность сохранится лишь для банков с универсальной лицензией вне групп.

Комитет Госдумы по финансовому рынку ранее обращал внимание, что в отличие от банков с универсальной лицензией, банки с базовой лицензией ограничены в работе с иностранными юрисдикциями. Для них введены ограничения по работе с иностранной валютой, с иностранными юридическими и физическими лицами. Между тем, необходимость формирования финансовой отчетности по МСФО возникает прежде всего у банков, которые выходят на международный рынок.