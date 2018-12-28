МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Статистика российского банковского сектора в части динамики активов по итогам ноября оказалась достаточно хорошей. Объем активов за прошедший месяц вырос в номинальном и реальном выражении, а темпы прироста составили 1,5% и 1,3% соответственно. При этом стоит отметить, что в ноябре темпы прироста немного снизились относительно предыдущего месяца, когда номинально активы выросли на 1,7%, а в реальном выражении – на 1,6%. Однако, несмотря на снижение, темпы прироста третий месяц подряд остаются на достаточно высоком уровне и превышают 1%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, темпы прироста последнего месяца также будут достаточно неплохими и сопоставимы с результатами трех предыдущих месяцев.

В целом же с начала года (январь-ноябрь) прирост активов российского банковского сектора составил 8% в номинальном и 4,7% — в реальном выражении. Для сравнения, за аналогичный период 2017 года активы выросли на 4,9% и на 5,9% в номинальном и реальном выражении соответственно. Таким образом, более высокие темпы прироста в номинальном выражении в текущем году обеспечены валютной переоценкой. На скользящем 12 месячном отрезке, закончившемся 1 декабря 2018 года, реальные темпы прироста активов составили +6,5%. Для сравнения, годом ранее прирост на 12 месячном скользящем отрезке был на схожем уровне – +7,6%, таким образом, за год динамика реальных активов изменилась не очень сильно.

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ "Прайм" провело анализ и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 декабря 2018 года. В рейтинге представлены данные по 483 кредитным организациям России, с действующими лицензиями на 28 декабря 2018 года, и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.

Согласно результатам исследования, в январе-ноябре 2018 года 265 банков из 483 характеризовались приростом активов. В процентном отношении положительную динамику продемонстрировали 54,9% банков. При этом месяцем ранее (за январь-октябрь) банков с приростом активов было немногим меньше – 51,4%, а в январе-сентябре 53,6%. Таким образом, доля банков с приростом активов немного выросла в последние месяцы.

Наибольший относительный прирост активов за 11 месяцев 2018 года из ТОП-200 по размеру активов продемонстрировал МБ Банк (Мир Бизнес Банк), активы которого выросли более чем в 3 раза. Второе и третье место по приросту заняли банк "Траст" и Банк Кредит Свисс (Москва), а активы выросли в 2,8 и 2,7 раза соответственно. На четвертом и пятом местах расположились еще два санируемых банка: Банк АВБ (активы выросли в 2,6 раза) и Дж.П. Морган Банк Интернешнл — активы выросли почти в 2 раза. Таким образом, большинство банков со значительным приростом из ТОП-200 по объему активов это санируемые банки и иностранные банки. Санируемые банки показали впечатляющую динамику активов в рамках их оздоровления (кредитование со стороны ЦБ) и передачи активов от одних санируемых банков к другим. В частности, на основе банка "Траст" будет создан банк, а потом фонд плохих долгов.

Крупнейший банк Центральной и Восточной Европы, Сбербанк, по состоянию на 1 декабря текущего года располагал активами в размере 27,8 триллиона рублей, что превышает 30% суммарных активов российских банков. С начал года активы у него выросли на 12,9%, или на 3,2 триллиона рублей. Банк ВТБ (второй по размеру российский банк) показал прирост активов в январе-ноябре на 43%, или на 4,2 триллиона рублей. При этом значительная часть прироста связана с консолидацией в рамках группы ВТБ.