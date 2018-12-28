МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в октябре 2018 года по сравнению с сентябрем вырос на 10% и составил 6,8 миллиарда долларов, отмечает регулятор в аналитических материалах "Вестник Банка России".

Совокупный спрос населения на наличную инвалюту включает в себя наличность, приобретенную в банках, полученную по конверсии и снятую с валютных счетов наличной иностранной валюты. "В октябре 2018 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту по сравнению с сентябрем вырос на 10% и составил 6,8 миллиарда долларов. Его объем был больше, чем в октябре 2016 и 2017 годов, на 4 и 22% соответственно", — говорится в материалах.

Спрос населения на доллары США в октябре 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 5%, на европейскую валюту – на 23%, составив соответственно 4,6 и 2,2 миллиарда долларов. Доля долларов США в структуре совокупного спроса сократилась до 67% относительно 70% месяцем ранее, доля европейской валюты увеличилась с 28 до 32%.

Объем покупки населением наличной инвалюты в банках вырос по сравнению с сентябрем на 14% – до 3,6 миллиарда долларов. Долларов США было куплено на 8% больше, чем месяцем ранее, евро – на 25%. Средний размер сделки по покупке увеличился на 11% и составил 1769 долларов. С валютных счетов физическими лицами было снято 3,2 миллиарда долларов, что на 6% больше, чем месяцем ранее.

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты в октябре 2018 года по сравнению с сентябрем выросло на 9% и составило 3,5 миллиарда долларов. Его объем был меньше, чем в октябре 2016 года, на 7% и практически соответствовал уровню октября 2017 года. Под совокупным предложением иностранной наличности населением следует понимать наличность, проданную в банках, направленную на конверсию и зачисленную на валютные счета наличной иностранной валюты.

Совокупное предложение населением долларов США возросло на 11%, европейской валюты – на 5%, составив 2,5 и 1 миллиард долларов соответственно. Доля долларов США в структуре совокупного предложения по сравнению с сентябрем выросла на один процентный пункт и составила 71%, доля евро сократилась с 29 до 28%.

В октябре 2018 года населением было продано уполномоченным банкам 1,3 миллиарда долларов наличной инвалюты, что на 5% меньше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США сократились на 3%, европейской валюты – на 10%. Средний размер сделки по продаже снизился на 1% и составил 695 долларов. На валютные счета физлицами было зачислено 2,2 миллиарда долларов наличной иностранной валюты, что на 20% больше, чем месяцем ранее.