МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Лукойл-гарант" сообщил о завершении юридических процедур, связанных с переименованием объединенного фонда в НПФ "Открытие".

Как говорится в сообщении фонда, Банк России 19 декабря принял решение о государственной регистрации устава НПФ "Открытие", соответствующая запись о смене названия фонда 27 декабря была внесена в ЕГРЮЛ.

Смена названия объединенного НПФ — завершающий этап объединения негосударственных пенсионных фондов группы "Открытие", которое успешно состоялось в августе текущего года в форме присоединения НПФ электроэнергетики и НПФ РГС к НПФ "Лукойл-гарант", говорил в начале декабря президент — председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов.

В фонде отмечают, что смена наименования никаким образом не затрагивает интересы застрахованных лиц, участников и вкладчиков фонда и не требует от клиентов перезаключения договоров и других дополнительных действий.

По данным на 30 сентября, количество клиентов фонда (застрахованных лиц и участников) превышает 7,9 миллиона человек, общий объем активов под управлением составляет порядка 570 миллиардов рублей. Основным акционером фонда является банк "ФК Открытие".