МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Райффайзенбанк получил разрешение ЦБ РФ с 1 февраля 2019 года применять базовый IRB-подход при оценке кредитного риска по кредитам юрлиц, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Райффайзенбанк получил разрешение Банка России на использование подхода к оценке кредитного риска, основанного на внутренних рейтингах банка (IRB или ПВР-подход), в целях расчета нормативов достаточности капитала. Разрешение вступит в силу 1 февраля 2019 года", — сказано в сообщении.

Банк таким образом сможет снизить потребление капитала за счет высокого качества кредитного портфеля. В первый год снижение величины кредитного риска составит 10%, со второго и далее – 20%. Райффайзенбанк рассчитывает в 2019 году сэкономить 9,5 миллиардов рублей капитала.

На первом этапе банк сможет использовать ПВР-модель в отношении кредитов корпоративных клиентов. Для кредитов физлиц банк планирует начать применять ее в течение трех лет.

Директор департамента банковского регулирования ЦБ РФ Алексей Лобанов в ноябре говорил, что Райффайзенбанк может до конца текущего года получить разрешение перейти на IRB-подход при оценке кредитных рисков.

Банк России с 1 октября 2015 года позволил банкам применять IRB-подходы. Существует базовый IRB-подход, в рамках которого банки самостоятельно определяют только вероятность дефолта, а остальные параметры определяются регулятором, и продвинутый IRB-подход, при использовании которого банки определяют все параметры рисков самостоятельно. Ходатайствовать о переходе на продвинутый подход могут банки с активами свыше 500 миллиардов рублей. Сбербанк первым получил разрешение на использование продвинутого IRB-подхода при оценке рисков.