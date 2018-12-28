МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 97 /2051/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 4930-У от 11.10.2018 "О внесении изменений в Положение Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53109 от 24.12.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 4979-У от 27.11.2018 "О требованиях к ценным бумагам, с которыми банки с базовой лицензией вправе совершать операции и сделки при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53056 от 19.12.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-3321 от 26.12.2018 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов ООО ПИР Банк /г. Москва/";

— приказ № ОД-3322 от 26.12.2018 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "КОР" АО "АКБ "КОР" /г. Волгоград/";

— приказ № ОД-3323 от 26.12.2018 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 7 ноября 2018 года № ОД-2901";

— стандарт СТО БР НПС-1.2-2018 "Финансовые сообщения в НПС. Обмен финансовыми сообщениями в НПС при переводе денежных средств по инициативе получателя средств. Модели связей".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в октябре 2018 г; объявления Банка России.