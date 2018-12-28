МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Банк "Траст" начал процедуру присоединения к нему Автовазбанка, сообщает Банк России.

"Банк России… сообщает о начале процедуры реорганизации публичного акционерного общества "Национальный банк "Траст" в форме присоединения к нему акционерного общества Автовазбанк", — говорится в сообщении.

На базе "Траста" создается банк непрофильных активов, который соберет в себе плохие и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи. Ранее председатель правления банка Александр Соколов говорил, что "Траст" консолидирует активы на 2,1-2,2 триллиона рублей. В банк передаются активы "Открытия", Бинбанка, санируемых "Рост банка" и Автовазбанка, а также часть активов Промсвязьбанка.

По данным БИР Аналитик, на 1 декабря банк "Траст" занимал 9 место в банковской системе РФ с активами 1,8 трлн рублей, Автовазбанк — 29 место с активами 363,1 млрд рублей.