МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Банк "Открытие" начал процедуру присоединения компании "Открытие ТЗ", владеющей головным офисом банка и товарными знаками группы, сообщает Банк России в пятницу.

Ранее глава банка Михаил Задорнов рассказал, что в марте готовится присоединение к банку компании "Открытие ТЗ". Когда процесс присоединения завершится, офис встанет на баланс банка. Кроме того, банк потратит на обновление бренда объединенной с Бинбанком сети не менее 500 миллионов рублей.

"Банк России… сообщает о начале процедуры реорганизации ПАО банк "ФК Открытие" в форме присоединения к нему… ООО "Открытие ТЗ", — говорится в сообщении.

Банк России в 2017 году взял на санацию через ФКБС "Открытие" и Бинбанк. В начале февраля текущего года регулятор объявил о решении объединить эти банки за исключением доли плохих и непрофильных активов. Планируется, что юридически объединение завершится 1 января 2019 года.

По данным БИР Аналитик, банк "ФК Открытие" на 1 декабря занимал 10 место в банковской системе РФ с активами 1,7 трлн рублей.