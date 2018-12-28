МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Совет директоров компании TCS Group Holding PLC, в состав которой входят "Тинькофф банк" и "Тинькофф страхование", утвердил новую дивидендную политику с 1 апреля 2019 года, в рамках которой дивидендные выплаты сокращаются до 30% с 50% прибыли по МСФО, следует из сообщения компании.

Решение о принятии новой дивидендной политики обусловлено необходимостью поддерживать достаточный запас капитала, а также постоянным ужесточением нормативно-правовых условий в России, отмечает TCS Group. Согласно новому плану, на выплаты акционерам будет направляться 30% от прибыли по МСФО за квартал. Сейчас выплаты акционерам составляют 50% от квартальной прибыли по МСФО.

"Мы всегда говорили, что если нам понадобится больше капитала, чтобы получить сильный импульс для роста кредитования при сохранении качества портфеля, то мы будем сокращать дивиденды. Это время настало", — также приводятся в сообщении слова председателя правления "Тинькофф банка" Оливера Хьюза.

TCS Group Holding PLC (TCS LI) — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, в состав которого входят "Тинькофф банк", первый российский банк, который полностью отказался от отделений, и "Тинькофф страхование".