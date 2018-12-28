МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Банк России ограничит негосударственным пенсионным фондам (НПФ) вложения средств пенсионных накоплений в акции одного эмитента и активы группы связанных лиц, соответствующее указание опубликовано на сайте регулятора.

В частности, документ предусматривает постепенное снижение лимита на вложения в активы группы связанных юридических лиц с 15% до 10% стоимости инвестиционного портфеля к 1 июля 2021 года.

Кроме того, вводится дополнительное ограничение на вложения в акции одного эмитента — не более 5% стоимости инвестиционного портфеля на момент заключения сделки по приобретению таких акций.

Согласно поправкам, стоимость акций одного эмитента должна составлять не более 10% стоимости инвестиционного портфеля до 30 июня 2019 года. При этом требования по лимиту вложений в акции одного эмитента будут постепенно снижаться, вплоть до 1 июля 2021 года, когда они не должны будут превышать 5% стоимости инвестиционного портфеля.

Документом предусматривается возможность размещать средства пенсионных накоплений в кредитных организациях, в отношении которых реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства.

Указание вступит в силу по истечении десяти дней после официального опубликования, за исключением некоторых пунктов.