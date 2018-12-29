МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Задолженность по депозитам у банка "Открытие" перед Банком России на срок свыше трех лет сократилась за ноябрь до нуля со 107 миллиардов рублей, тогда как у банка "Траст" выросла на 152,7 миллиарда рублей — до рекордных 1,4 триллиона рублей, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

При этом корпоративный кредитный портфель банка "Открытие" сократился на 232 миллиарда рублей, а корпоративный кредитный портфель банка "Траст" вырос на 253,7 миллиарда рублей, добавил эксперт.

У банка "Открытие" просроченная задолженность в корпоративном кредитном портфеле сократилась на 96 миллиардов рублей, а у банка "Траст" выросла на 95,3 миллиарда рублей.

"Эти изменения — следствия передачи банком "Открытие" токсичных активов банку "Траст", которая произошла следующим образом: 15 ноября 2018 года из банка "Открытие" был выделен банк "Открытие Специальный" и присоединён к банку "Траст". На баланс банка "Открытие Специальный" были переданы непрофильные активы на сумму около 438 миллиардов рублей", — сказал аналитик.

При этом собственные средства (капитал) банка "Траст" снизились за ноябрь на 58,3 миллиарда рублей, до минус 744,5 миллиарда рублей. Убыток банка "Траст" за 11 месяцев 2018 года достиг 124,1 миллиарда рублей, увеличившись за месяц на 50,6 миллиарда рублей.

На базе "Траста" создается банк непрофильных активов, который соберет в себе плохие и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи. Ранее председатель правления банка Александр Соколов говорил, что "Траст" консолидирует активы на 2,1-2,2 триллиона рублей. В банк передаются активы "Открытия", Бинбанка, санируемых "Рост банка" и Автовазбанка, а также часть активов Промсвязьбанка. Санированный "Рост банк" был присоединен к банку "Траст" в июле 2018 года.