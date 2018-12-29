МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. "Газпром" открывает счета в Московском кредитном банке (МКБ), следует из материалов на портале госзакупок.

Контракт на открытие банковских счетов в российских рублях и иностранной валюте и осуществление расчетного и кассового обслуживания в Московском кредитном банке заключен 25 декабря на срок по 25 декабря 2023 года.

Ранее у "Газпрома" не было счетов в этом банке. МКБ работает на российском рынке банковских услуг с 1992 года и предоставляет услуги для корпоративных клиентов и для частных лиц.

По данным БИР Аналитик, на 1 декабря банк занимал 7-е место в банковской системе РФ с величиной активов в 2,1 триллиона рублей.