МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) впервые опубликовал результаты оценки стойкости 24 самых крупных банков по итогам стресс-тестов, сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины впервые публикует результаты оценки стойкости банков в разрезе банковских учреждений…. Оценка стойкости предусматривает оценку качества активов (asset quality review — AQR), а для крупнейших банков еще и стресс-тестирования. Объектами стресс-тестирования были банки, на которые совокупно приходилось более 94% активов банковского сектора. Для стресс-тестирования выбирались банки, крупнейшие по среднему значению двух показателей: взвешенные по риску активы и депозиты физических лиц", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Нацбанка.

Самая большая потребность в покрытии нехватки капитала наблюдается у государственного Укрэксимбанка — 400,6 миллиона долларов. Согласно опубликованным данным, решить эту проблему банк должен выполнением плана реструктуризации до конца следующего года.

После проведенных банками мер лишь один из них требует прямой докапитализации в первом квартале 2019 года — Мегабанк на 22,3 миллиона долларов. Данному банку необходимо путем выполнения плана реструктуризации до конца следующего года покрыть еще 82,7 миллиона долларов нехватки капитала, что является вторым показателем после Укрэксимбанка.

Также перечисляется шесть банков, которые должны ликвидировать в общей сумме 237,3 миллиона долларов нехватки капитала путем реструктуризации до 31 декабря 2019 года: "Кредит-Днепр" — 75,9 миллиона долларов, Ощадбанк — 58 миллионов долларов, Альфа-банк — 38,4 миллиона долларов, Банк инвестиций и сбережений — 38,2 миллиона долларов, Проминвестбанк — 21,9 миллиона долларов и "Пивденный" — 6,2 миллиона долларов.